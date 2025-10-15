المركزية - زار سفير جمهورية الهند محمد نور رحمن شيخ، وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، وتم البحث في مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الجانبين والتي تتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بينهما، والقاضي بقيام السفارة الهندية بتأهيل منشأتين رياضيتين مغلقتين تضررتا بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان في زوطر الشرقية (النبطية) وعين التينة (البقاع).

كم تم التشاور في العلاقات المستقبلية بين البلدين وتطوير التنسيق بينهما في مختلف المجالات، لا سيما في الأطر الشبابية والمشاريع والبرامج التي تعدها الوزارة.

وأعربت الوزيرة بايراقداريان عن تقديرها الكبير "لمشاركة سفارة الهند وجاليتها المقيمة في لبنان بأعداد كبيرة في النسخة الرابعة من مهرجانات الرياضة للجميع 2025 التي نظمتها الوزارة"، شاكرة السفير رحمن شيخ على "دوره المؤثر في هذا المجال"، واعتبرت ان "مشاركة الهند في هذا الحدث وعروض اليوغا التي قدمت، هي قيمة مضافة".