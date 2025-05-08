أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في أول لقاء إعلامي له منذ مغادرته البيت الأبيض، أنه يخشى أن يكون مستقبل حلف الناتو على المحك.

وأعرب بايدن خلال مقابلة مع برنامج “توداي” على إذاعة “بي بي سي 4″، عن قلقه إزاء انهيار العلاقات الأميركية الأوروبية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي قال عنه إنه “سيُغير التاريخ الحديث للعالم”.

ووصف الرئيس السابق فكرة تفكك الناتو بأنها “مصدر قلق بالغ”، وحذر من أن حلفاء الولايات المتحدة بدأوا يشككون في القيادة الأميركية.

وثال: “أعتقد أن حدوث ذلك سيغير تاريخ العالم الحديث.. لسنا الأمة الأساسية لكننا الأمة الوحيدة القادرة على جمع الناس لقيادة العالم وإلا فإن روسيا والصين ستصعدان من تدخلهما وهذا أمر سيء”.

وأعرب بايدن أيضا عن قلقه من أن “أوروبا ستفقد ثقتها في أميركا وقيادتها”.

وأضاف: “قادة القارة الأوروبية يتساءلون، ماذا نفعل الآن؟ هل يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة؟ هل ستكون موجودة دائما عند الحاجة إليها”.