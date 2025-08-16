كشفت وثيقة إتصال صادرة عن قيادة الجيش تفيد بأنه بتاريخ 10 آب 2025، توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية.

وأظهرت الوثيقة أنه جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خاصة في الليل والإفادة عن أي تحركات مشبوهة سواء في الداخل السوري أو الداخل اللبناني.

بعد تداول عدد من الفيديوهات والبيانات التي تتضمن تهديدات بأعمال أمنية أو عسكرية تحت شعار حل قضية المعتقلين في سجن رومية ، و بعد انتشار شائعات ووثائق اتصال أمنية مزورة تدعي نية أشخاص تنفيذ أعمال خطف و اعتداء ، نرغب بتوضيح التالي:

• إن معتقلي رومية يرفضون أي خطاب يهدد السلم الأهلي في لبنان ، ويعتبرونه خطاباً لا يخدم قضيتهم العادلة و الأخلاقية.

* نرفض وبشكل قاطع استخدام قضيتنا العادلة كذريعة لخدمة الدعاية السياسية التي تمارسها بعض الأحزاب في لبنان لخدمة مصالحها و أجنداتها الخاصة.

* نؤكد أن جميع تحركاتنا داخل و خارج السجون هي تحركات سلمية لا تنتهج العنف ولا تتبناه ولا تدعو إليه، بل تقتصر على العمل الإعلامي و الاعتصامات وزيارات المسؤولين وأصحاب القرار في لبنان وسوريا.

* إن تصدير الشائعات والتهويل و الفبركات الأمنية و الإعلامية التي تصدر عن بعض الغرف السوداء هدفها التشويش على قضيتنا العادلة، ولن تمنعنا من الاستمرار بالعمل المشروع لرفع الظلم عن أنفسنا و تنفيذ مطالبنا المحقة.

ختاماً.. نتمنى على وسائل الإعلام عدم أخذ الأخبار الزائفة على محمل الجد، كما ندعوها إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن معرفاتنا في وسائل التواصل و التي تديرها لجنة أهالي السجناء في لبنان.

