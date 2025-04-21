شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عكار العتيقة الملازم الشهيد محمود زيتون الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الفضية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته عكار العتيقة، حيث أُقيم التأبين في جبانة البلدة بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: "نلتقي في وداع رفيق سلاحنا الملازم الشهيد محمود زيتون الذي طالما كان مدافعًا عن لبنان وحاميًا لأهلِه إلى جانب سائر رفاقه في وحدات الجيش، وها هو اليوم يرتقي إلى سماء الخلود شهيدًا مقدامًا، بعدما ضحى بحياته في معرض أداء الواجب الوطنيِّ والمهمة المقدسة".