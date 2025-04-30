تدور اشتباكات عنيفة في أشرفيّة صحنايا بسوريا في ما يشبه الحرب المصغّرة.

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وأفاد مصدر أمني سوري اليوم الأربعاء بأن مجموعات مسلحة قتلت 11 عنصرا من "الأمن العام" بهجوم على مقرهم في في ريف دمشق، بحسب ما نقل تلفزيون سوريا عن المصدر.

ومنذ ليل أمس الثلاثاء، لا تزال الاشتباكات مستمرة في كل من صحنايا وأشرفية صحنايا اللتين تقطنهما غالبية درزية، والواقعتين جنوب غرب ، رغم الاتفاق الذي أوقف الاشتباكات في مدينة جرمانا مساء أمس. حيث سقط 18 قتيلا وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما يرجح أن يكون العدد أكبر بكثير نظرا لاستمرار المعارك على أكثر من محور.