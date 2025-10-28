تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدية رمزيّة من رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي، تمثّلت في حقيبة وعصا الغولف استخدمهما رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.



وقدّمت تاكايتشي الهدية لترامب خلال لقائهما في طوكيو أمس، ويُعتبر الراحل آبي الصديق المقرّب ورفيق الغولف الدائم لترامب. وحملت حقيبة الغولف توقيع اللاعب الياباني الشهير هيديكي ماتسوياما.



كما ظهر بين الهدايا المقدمة لترامب قبعة مخصصة لملاعب الغولف مكتوب عليها: "اليابان عادت".



وجرى اللقاء بين الجانبين لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية، حيث أشاد ترامب بتاكايتشي، أول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء اليابان، ورحّب بالتزامها بتسريع التعاون العسكري، وإبرام اتفاقات تجارية، وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالمعادن الحيوية.



من جهتها، أعلنت تاكايتشي التي تعد حليفة لشينزو آبي، نيّتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، مشيرة إلى أن "العالم بدأ يتمتّع بقدر أكبر من السلام في فترة زمنية قصيرة كهذه".

