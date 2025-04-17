تحوّلت ليلة كان يُفترض أن تكون تاريخية لنيمار دا سيلفا إلى مشهد مؤلم، بعدما غادر نجم سانتوس الملعب باكياً إثر إصابة جديدة في فخذه الأيسر، خلال مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مينيرو، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي.

ارتدى نيمار قميصاً خاصاً يحمل الرقم 100، احتفالاً بمباراته المئة على ملعب فيلا بلميرو، معقل نادي الطفولة.

لكن الاحتفالية تحولت إلى قلق بعد أن سقط اللاعب أرضاً في الدقيقة 33، طالباً التبديل، في مشهد أثار تعاطف زملائه ولاعبي الخصم، وعلى رأسهم هالك.

النجم البرازيلي، الذي عاد مؤخراً من إصابة أبعدته عن الملاعب 6 أسابيع، بدت عليه علامات الانزعاج فوراً بعد إحدى الكرات، ليغادر الملعب وسط هتافات الجماهير وقلق الطاقم الفني.

وضع كيس ثلج على فخذه مباشرة، فيما ينتظر الجميع تقرير الطاقم الطبي لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

https://twitter.com/i/status/1912673759145718141

وتأتي هذه الانتكاسة في توقيت حساس، حيث كان نيمار يستعد للعودة إلى صفوف المنتخب بعد غياب دام منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حين تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي.

https://twitter.com/i/status/1912691883874169040

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن ارتداء القميص رقم 100 كان بمناسبة إكماله 100 ظهور على أرض ملعب فيلا بلميرو، حيث سبق له لعب 99 مباراة هناك، سجل خلالها 64 هدفاً وفاز بـ61 منها، خلال فترتيه مع الفريق.

وكان نيمار قد استُدعي مؤخراً لقائمة المنتخب البرازيلي لتصفيات كأس العالم، بعد انتقاله في كانون الثاني / يناير من الهلال السعودي إلى سانتوس، في خطوة عاطفية أعادت الهداف التاريخي للسيليساو إلى بداياته.

نيمار، البالغ من العمر 33 عاماً، صنع مجده مع سانتوس بين 2009 و2013، وتُوج بكأس ليبرتادوريس عام 2011، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ومنه إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية عام 2017، ليبدأ فصلاً مختلفاً من مسيرته.

وبينما كان يُمنّي النفس بكتابة فصل جديد في مسقط رأسه، أوقفته الإصابة مجدداً.