إنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بـ”القبض على عنصر من تنظيم داعش” يوم أمس الخميس داخل مقام السيدة خولة في بعلبك، ما أثار بلبلة في الأوساط المحلية. إلا أن التحقيقات أظهرت أن ما جرى بعيد كل البعد عن هذه الرواية.

وفي السياق، كشفت “النهار”، عن أن سيدة زائرة حاولت الدخول إلى المقام من الجهة المخصصة للرجال لحضور المجلس العاشورائي، رافضة الالتزام بالمدخل المخصص للنساء. كما كانت تحمل حقيبة كبيرة، ورفضت السماح بتفتيشها أو فتحها، ما أثار الشكوك لدى الموجودين.

وعلى الأثر، تم الاتصال بعناصر الجيش اللبناني الذين حضروا إلى المكان، وحاولوا التعامل معها بهدوء، لكنها رفضت التعاون أو مرافقتهم، ما أدى إلى حصول احتكاك محدود. وبعد تدخل عائلتها، تبيّن أن السيدة تعاني من تأخّر ذهني وحالة نفسية خاصة.

بذلك، يتضح أن ما حصل لا يحمل أي طابع أمني أو إرهابي، بل هو حالة فردية ناتجة عن ظروف صحية، وتمت معالجتها دون أي تداعيات تُذكر.

https://www.instagram.com/p/DLZ6DW3MDuI/

المصدر: النهار