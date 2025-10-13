أفاد مراسل "النهار" بإصابة ضابط وعنصر من مكتب استقصاء جبل لبنان، خلال مطاردة دورية للمطلوبين على طريق الدامور – السعديات.

وأظهر مقطع فيديو حالة من الهلع والتوتر على طريق الدامور – السعديات، خلال ملاحقة أمنية نفذتها دورية من عناصر استقصاء جبل لبنان لتعقب مطلوب خطير.

وخلال المطاردة، ترجل المطلوب من المركبة التي كان يستقلها، وأطلق النار بشكل مباشر وسريع باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعنصر من مكتب الاستقصاء.

وتمكّن المطلوب من الفرار سيرًا على الأقدام بعد إطلاق النار، فيما تم ضبط السيارة التي كان يستخدمها خلال المطاردة.

ووفق المعلومات، فإن حالة العنصرين المصابين مستقرة، بينما يستمر الاستنفار الأمني وملاحقة المطلوب في المنطقة التي وقع فيها الاشتباك، وسط انتشار ملحوظ لعناصر القوى الأمنية.