لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 38 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق عبارة كانت متجهة إلى جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال قائد شرطة مدينة بانيوانغي في شرق جاوة، راما سامتاما بوترا، لوكالة فرانس برس، إن الحصيلة حتى صباح الخميس بلغت 23 شخصا تم إنقاذهم وأربعة قتلى، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على المفقودين.

وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا أن الحادث وقع ليل الأربعاء حوالي الساعة 23:20 بالتوقيت المحلي، حين كانت العبارة التي تقل 65 شخصًا (53 راكبا و12 من الطاقم) في طريقها من جزيرة جاوة إلى جزيرة بالي.

وأضافت الوكالة أن أربعة من الناجين تمكنوا من إنقاذ أنفسهم باستخدام قارب النجاة الخاص بالعبارة، وتم العثور عليهم صباح الخميس في المياه. وكانت العبارة تحمل أيضا 22 مركبة، بينها 14 شاحنة.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أن العدد الفعلي للركاب لم يُتأكد بعد، إذ غالبا ما يتجاوز عدد الركاب الفعلي في هذه الرحلات الرقم المسجل رسميا.

من جهته، أعلن سكرتير مجلس الوزراء أن الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي كان في زيارة إلى السعودية، أمر بتفعيل خطة طوارئ فورية، مؤكدا أن سوء الأحوال الجوية كان سبب الحادث.

وهرعت فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الكارثة باستخدام قوارب مطاطية، قبل إرسال سفينة أكبر من سورابايا للمشاركة في جهود الإنقاذ، فيما لم يتضح ما إذا كان هناك أجانب بين الركاب.

https://twitter.com/i/status/1940634512066859319