بالفيديو - عمليّة طعن في فندق في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة مستوطنين طعنا في فندق كيبوتس "تسوفا" غربي القدس، إصابة أحدهما خطيرة والأخرى متوسطة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المشتبه به في حادثة الطعن بالقدس عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ونقلت عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة مستوطنين بحادث طعن في القدس، حالة أحدهما خطيرة والآخر متوسطة.

وأشارت الشرطة الاسرائيلية إلى أنها سيطرت على منفذ عملية الطعن في القدس، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "مصابان إسرائيليان حالة أحدهما خطيرة في عملية طعن بالقدس نفذها شاب من بلدة شعفاط".

