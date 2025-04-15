شهد العراق أكثر من 1800 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت وسطه وجنوبه، حسب ما أفادت السلطات الصحية. وأدّت العاصفة الرملية إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، حسب وزارة النقل العراقية. وسجلت المستشفيات في محافظة المثنى (جنوب) «أكثر من 700 حالة اختناق»، حسب مدير دائرة الصحة فيها مازن العكيلي الذي أكّد «استنفار» الأجهزة الطبية.

وفي محافظة النجف، دخل «أكثر من 250» مصاباً بالاختناق إلى المستشفيات، حسب دائرة صحة النجف. وشاهد مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية في النجف شرطيين ومارّة يضعون كمامات للاحتماء من سحب كثيفة من الغبار حولهم، بالإضافة إلى مسعف يساعد رجلاً على التنفس من أسطوانة للأوكسجين. وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مدن جنوب ووسط العراق تأثرت «بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط (...) رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق».

وأدّت العاصفة إلى «تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد» وفق المصدر نفسه. وفي محافظة الديوانية، سجّلت نحو 322 حالة اختناق بينهم أطفال، حسبما قال مدير إعلام صحة الديوانية عامر الكناني للوكالة الفرنسية. وتسبب تراجع مستوى الرؤية بسبب موجة الغبار بـ«خمسة حوادث سير» في النجف وفق المصدر نفسه. وفي محافظة البصرة الجنوبية، سُجّلت «361 حالة اختناق» وفق دائرة صحة البصرة». وأُغلق مطار مدينة البصرة «بشكل موقت بسبب العاصفة الترابية»، حسبما قال مدير المطار حسن عبد الهادي لوكالة الأنباء العراقية.

https://x.com/i/status/1911911633355440325