أشارت نائبة الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” كانديس آرديل إلى أن “جنود حفظ السلام كانوا يقومون بدورية، دعما للقرار 1701، صباح اليوم، بالقرب من طيردبا، تعرضت دوريتهم للاعتراض مرتين من قبل أشخاص بملابس مدنية”، وقالت: “إن جنود حفظ السلام سلكوا طريقا بديلة، وتمت ملاحقتهم لبعض الوقت، لكنهم تمكنوا من مواصلة دوريتهم المخطط لها. وأبلغنا الجيش اللبناني بالحادثة”.

وذكرت “الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحساسة”، مشيرة إلى أن “أي محاولة للتدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها تتعارض مع التزام لبنان القرار 1701”.

وكان شابان من بلدة طيردبا شرق صور، كانا على متن دراجة نارية، أقدما على اعتراض طريق دورية مؤللة تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما اضطر الدورية إلى التراجع ومغادرة المكان، فيما سمع أحدهما يقول: "ممنوع يفوتوا بلا الجيش".

https://twitter.com/i/status/1915771922786246856