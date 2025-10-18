آخر الأخبار
1:50 PM
متفرقات
بالفيديو - حريق كبير في ساحة القبة في طرابلس
اندلع حريق كبير في ساحة القبة في طرابلس، الدخان الأسود الكثيف يُغطّي المنطقة.
وزيرة التربية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
2025-10-18 17:02:09
متفرقات
"الشؤون" تزور المستفيدين من برنامج "أمان"
2025-10-18 15:12:28
متفرقات
كرامي: الانتماء للوطن هو الأسمى والتربية هي بناء للإنسان والمواطن
2025-10-18 14:13:57
متفرقات
محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية عند أطراف بلدة بليدا
وكيل وزارة الداخلية الأفغانية: الخط الفاصل بين أفغانستان وباكستان فرض قسرا ونسعى لاسترجاع مناطقنا المسلوبة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي يجري اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبعوث ترمب للشرق الأوسط
وزيرة التربية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
نادي جويا يحقق فوزاً كبيراً على الراسينغ 7-0 ضمن المرحلة الرابعة من بطولة لبنان لكرة القدم
هانيبال القذافي لعائلة موسى الصدر: العدالة بدأت تأخذ مجراها
أبو زيد عن تسجيل الطلاب السوريين: أبناؤنا أولَى بالتعليم وكفى قرارات عشوائية
اتفاق "هدنة" وشيك بين لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية.. وإلّا
الجيش فجر قذيفة "إسرائيلية" من المخلفات في اطراف بلدة عيترون
إندلاع حريق داخل مبنى أثري مهجور يعرف بمبنى "الردع" في ساحة القبة – طرابلس بعد إشعال مجهولين للإطارات داخله
قتيل باستهداف "حفارة" على طريق كفردونين - ديركيفا.. وجهاز عبري يظهر في تولين؟
وزارة الصحة: ضحية في استهداف مسيرة إسرائيلية آلية في بلدة دير كيفا
دوليات
مناقشات في إدارة ترامب لترتيب لقاء مع زعيم كوريا الشمالية
صحة
إطلاق مشاريع صحية في الهرمل ورفع تغطية مستشفياتها بنسبة 20 %
ناصر الدين: أبعدوا الصحة عن السياسة والطائفية
بخاش يلتقي سفير لبنان في باريس تحضيرا لمؤتمر الطب الفرنكوفوني
بخاش يلتقي الشاعر في باريس تحضيراً لمؤتمر الطب الفرنكوفوني
"خطوة ثورية"... فحص دم جديد يكشف مبكراً احتمال الإصابة بالزهايمر
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
5:22 PM
وزير الصحة ركان ناصر الدين: أؤكد أن صحة اللبنانيين لا تعرف لا لون ولا طائفة ولا مذهب ولا سياسة ووزارة الصحة لم ولن تكون الا لكل اللبنانيين
5:20 PM
محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية عند أطراف بلدة بليدا
5:09 PM
وكيل وزارة الداخلية الأفغانية: الخط الفاصل بين أفغانستان وباكستان فرض قسرا ونسعى لاسترجاع مناطقنا المسلوبة
5:02 PM
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي يجري اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبعوث ترمب للشرق الأوسط
5:02 PM
وزيرة التربية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
5:00 PM
نادي جويا يحقق فوزاً كبيراً على الراسينغ 7-0 ضمن المرحلة الرابعة من بطولة لبنان لكرة القدم
4:58 PM
هانيبال القذافي لعائلة موسى الصدر: العدالة بدأت تأخذ مجراها
4:57 PM
أبو زيد عن تسجيل الطلاب السوريين: أبناؤنا أولَى بالتعليم وكفى قرارات عشوائية
4:52 PM
اتفاق "هدنة" وشيك بين لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية.. وإلّا
4:29 PM
الجيش فجر قذيفة "إسرائيلية" من المخلفات في اطراف بلدة عيترون
