وثقت الكاميرات لحظة انهيار برج تبريد نووي في هارتسفيل بولاية تينيسي الأميركية، بعد تفجيره باستخدام أكثر من 900 رطل من المتفجرات.

وأكدت إدارة المحطة أن التفجير كان جزءً من خطة صيانة طويلة الأمد، وتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان سلامة السكان والموظفين، وقال المتحدث باسم المحطة: “كل شيء تم التخطيط له بعناية لضمان أن يتم التفجير بشكل آمن ودقيق، ونحن ملتزمون بتقليل أي تأثير بيئي أو صحي”.

وقبل التفجير تم إرسال تحذيرات إلى سكان هارتسفيل والمناطق المحيطة من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما تم إخلاء المنطقة المجاورة للبرج لضمان عدم تعرض أي شخص للخطر أثناء العملية لم تسجل أي إصابات جراء التفجير.