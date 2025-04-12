تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للرئيس السوري، أحمد الشرع والحراسة التي تحيط به خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 في تركيا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يسير إلى جانب الشرع محاطين بعناصر حماية زعم ناشطون أنهم من عناصر الحماية الرئاسية الخاصة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وليس من عناصر الحماية للمدينة التي تستضيف المنتدى.

والتقى أردوغان والشرع وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية التي ذكرت أن الرئيس التركي أكد على أن بلاده "تركيا ترحب بعدم منح الفرصة لأولئك الذين يسعون لإعادة الفوضى إلى سوريا".

وأعرب أردوغان وفقاً لوكالة الأناضول عن "اعتقاده أن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً ورفاهية وسلاما في سوريا"، لافتاً إلى أن "تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا"، مشدداً على "ضرورة بذل مزيد من الجهود لإحياء التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، مع إمكانية تقييم الخطوات في المجالات الأخرى".

https://twitter.com/i/status/1910719863284183352