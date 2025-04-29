أثار هبوط طائرة نقل عسكرية صينية من طراز Xi’an Y-20 في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت موجة من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة للحظة وصولها عبر موقع "إكس".

https://x.com/i/status/1917158530731086045

وأظهرت المقاطع المتداولة الطائرة الصينية وهي تهبط على مدرج المطار المدني وسط إجراءات أمنية عادية، في وقت قلّما يشهد فيه مطار بيروت استخداماً لطائرات عسكرية أجنبية بهذا الحجم.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فقد وصلت الطائرة إلى بيروت مروراً بأبو ظبي، حيث توقفت هناك لساعتين تقريباً قبل أن تواصل رحلتها إلى لبنان. وفي أعقاب هبوطها، أقلعت الطائرة مجدداً باتجاه البحر المتوسط، لتغادر بنفس المسار الذي دخلت منه، متجهة إلى مصر عبر الأجواء الإقليمية.

مصدر مطلع صرّح لقناة RT أن وصول الطائرة يدخل في إطار "مهمة روتينية" تتعلق بتبديل أفراد ومعدات الوحدة الصينية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، نافياً أي طابع استخباراتي أو استثنائي للزيارة.

تشارك الصين منذ عام 2006 بوحدات محدودة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتي تنتشر في جنوب البلاد لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بموجب القرار الدولي 1701.

وتقوم الدول المشاركة في "اليونيفيل" بعمليات تبديل دورية لقواتها، تشمل نقل العتاد والمستلزمات العسكرية واللوجستية. وتُعد طائرة Xi’an Y-20 من أكبر طائرات النقل الاستراتيجي في الأسطول الجوي الصيني، وقادرة على نقل مئات الجنود أو عشرات الأطنان من المعدات.

وكانت الصين قد أبدت في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بدورها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في إطار تعزيز مكانتها الدولية وتوسيع حضورها في مناطق النزاع والتأثير الجيوسياسي، من دون الانخراط المباشر في الصراعات الإقليمية.

المصدر: روسيا اليوم