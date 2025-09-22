أضاء برج إيفل في باريس، مساء الأحد، أنواره باللون الأبيض، فيما عرضت شاشة مثبتة عليه علمَي فلسطين وإسرائيل، تفصل بينهما حمامة ترمز للسلام، على النصب التذكاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من رؤساء البلديات الفرنسية رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات اليوم، في تحدٍّ لتعليمات الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالات أجنبية.

ولم يتضح بعد عدد المدن التي ستشارك في هذه المبادرة اليوم، بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور لرفع الأعلام، رغم تحذيرات وزارة الداخلية من مثل هذه الخطوات في بلد يضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.

لكن هذه الدعوة اكتسبت زخما مع تزايد ظهور الأعلام الفلسطينية في فرنسا خلال الحرب المستمرة في غزة منذ نحو عامين.

وتم رفع اللافتات الفلسطينية في تظاهرات جرت هذا الأسبوع خلال يوم من الاحتجاجات الواسعة في كل أنحاء البلاد ضد عدد من سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحكومته.