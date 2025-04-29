أفادت مصادر وشهود عيان بوقوع سلسلة انفجارات سمعت أصداؤها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد منتصف ليل الثلاثاء مباشرة.

وجاء تداول أنباء تلك الغارات عقب إصدار القوات الجوية الأوكرانية تحذيرات بشن غارات جوية على العاصمة كييف، بحسب ما أوردته "رويترز".

https://twitter.com/i/status/1916969025101525096

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي انفجارات عنيفة تهز كييف، وسط أنباء عن غارات بطائرات مسيّرة.

https://twitter.com/i/status/1916981478237274281

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في العاصمة الروسية موسكو وسط تحذيرات من هجمات أوكرانية محتملة.