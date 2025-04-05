نشر الجيش الإسرائيلي، السبت، صور العمليات الدفاعية التي قام بها لواء المظليين في سوريا خلال الأسبوع الفائت.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": "يواصل لواء المظليين بقيادة الفرقة 210 نشاطه الدفاعي في سوريا لإزالة التهديدات الموجهة إلى دولة إسرائيل وخاصة إلى سكان مرتفعات الجولان".

وتابع: "هذا الأسبوع، نفذت القوات غارة مُحددة على موقع عسكري سوري كان يستخدم سابقا مقرا لوحدة تابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات في الموقع على دبابات وناقلات جند مدرعة ومدفعية معطلة عن الخدمة، كانت تستخدمها قوات النظام السوري السابق، وقامت بتفكيكها".

وأكمل: "كما عثرت القوات على أسلحة إضافية وصادرتها، بما في ذلك قذائف الهاون وعشرات الصواريخ".

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، توغلت إسرائيل عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولا إلى جبل الشيخ المطل على دمشق، متجاوزة المنطقة العازلة، واستولت أيضا على أراض جنوب غربي سوريا.

كما شنت إسرائيل ضربات بالجملة على مناطق متفرقة من سوريا، ودمرت تقريبا معظم قدرات جيشها.

والخميس ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى داخل سوريا و"سيتحرك ضد التهديدات".