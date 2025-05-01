شهد ميناء مرسين التركي احتجاجات نظمها نشطاء من منصة "متطوعو القدس" ضد محاولات شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" استخدام الميناء لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وتجمع المحتجون في ساحة الجمهورية بمنطقة طاوشانلي، حيث استنكروا دور الشركة في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية عبر نقل قطع غيار لطائرات "إف-35" ومستلزمات حربية أخرى.

وأكد المتحدث باسم المنصة إسماعيل يرلي أن سفينتي "ميرسك ديترويت" و"نيكسو ميرسك" تحملان شحنات عسكرية من منشآت "لوكهيد مارتن" الأمريكية متجهة إلى ميناء حيفا عبر مرسين، مشيرا إلى أن هذا يجعل الميناء التركي طرفا في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

كما احتج النشطاء على مرور هذه الشحنات دون تفتيش تحت غطاء "شحنات دبلوماسية".

وطالبت المنصة الحكومة التركية بمنع سفن الشركة من استخدام الموانئ التركية ووقف أي تعاون مع الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي، معربة عن استمرار احتجاجاتها حتى توقف إسرائيل عدوانها على غزة.

وجدد المحتجون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، معتبرين أن دعم المقاومة واجب إنساني وأخلاقي.

https://twitter.com/i/status/1916614403954450441