أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" ورئيسة بلدية لوس أنجلوس الأميركية كارين باس بأنّه جرى إخلاء مبنى بلدية لوس أنجلوس وزوار حديقة المدينة بسبب سيارة مشبوهة.

وذكرت الصحيفة أنّ رجلا قاد سيارة عليها لافتة يدوية تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرصيف بالقرب من مبنى بلدية لوس أنجلوس. ويتواجد داخل السيارة شيء ما يشبه جرة الأوكسجين.

وكتبت باس على منصة "إكس": "أطلِعت على الحادث الذي وقع خارج مبنى البلدية، والذي تم إخلاؤه حاليا لأسباب أمنية".

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون قاموا بإجلاء الزوار من حديقة المدينة، وحذروهم من احتمال وجود تهديد بوجود قنبلة، وأغلقوا الطرق المجاورة.