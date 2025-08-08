أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرايلي أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع هاجم امس الخميس بتوجيه استخباراتي من جهاز الشاباك، في منطقة البقاع اللبنانية، وقَضى على المخرب المدعو محمد وشاح "أبو خليل"، وهو مخرب سوري بارز في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير الإرهابية في سوريا".

وأضاف أدرعي في منشور عبر "أكس": "كان المخرب أبو خليل مسؤولًا عن إبرام تعاون مع منظمات إرهابية فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور الشيعي، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية".

وتابع: "كان المخرب أبو خليل قد تولى منصب رئيس الدائرة العسكرية الأمنية للتنظيم في سوريا بعد تصفية سلفه في المنصب، المدعو نضال عبد العال، في شقة مخبئه ببيروت خلال شهر سبتمبر من العام 2024".

وقال: "الجبهة الشعبية هي عبارة عن منظمة إرهابية فلسطينية، لها سجل طويل من العمليات الإرهابية بأشكال وأساليب متعددة ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها".

وختم أدرعي: "جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لإزالة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل"

