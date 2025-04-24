في مشهد يخالف البرتوكول المعتمد، اقتربت الراهبة الفرنسية الأرجنتينية جنيفياف جانينغروس، البالغة من العمر 81 عاما، من منطقة محظورة ومخصصة فقط للكاردينالات والأساقفة والكهنة لتصلي أمام نعش البابا فرانسيس.

ورغم أن المنطقة تُعدّ محظورة على عامة الزوار، فقد سُمح للراهبة جانينغروس بتوديع البابا.

وأظهرت لقطات مصورة الراهبة وهي تتقدم نحو الحاجز الذي يحيط بالنعش بمساعدة أحد المسؤولين الذي رافقها بلطف.

وبمجرد اقترابها من النعش، انفجرت بالبكاء تأثرا، بينما امتنع رجال الأمن عن التدخل، احتراما للحظة الوداع الإنسانية.

وتُعد جانينغروس شخصية معروفة في الفاتيكان، إذ كانت تحرص على حضور اللقاءات الأسبوعية للبابا، وتركّز جهودها الإنسانية على تعزيز الشمولية والتعاطف مع المجتمعات المهمشة والفقيرة.

وفي تموز الماضي، قام البابا فرنسيس بزيارة خاصة لها في منطقة أوستيا الساحلية بالقرب من روما، حيث التقى بها في ساحة “لونا بارك”، تكريما لمسيرتها في العمل الإنساني.