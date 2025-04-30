أثار مشهد لسارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلاً في الشارع الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، بعدما فضحت عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة في قطاع غزة.

فبينما كان نتنياهو يتحدث أمس خلال فعالية "اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة في إسرائيل من الجنود والمدنيين"، قال هناك ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة في غزة".

لتهمس سارة التي كانت تجلس إلى جانبه "أقل".

حينها، ما كان أمام نتنياهو إلا الرد قائلا: "ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة".

"معلومات مشمولة بالرقابة"

ما أثار ضجة بين الإسرائيليين، وأشعل جدلاً على مواقع التواصل، شارك فيه صحافيون في مؤسسات إعلامية رسمية أيضا.

إذ تساءل المراسل في هيئة البث الإسرائيلية (كان) مايكل شيميش، في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أمس الثلاثاء، "كيف وصلت معلومات مشمولة بالرقابة إلى سارة نتنياهو، التي نشرتها أمام الجمهور، عبر فيديو رسمي من المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء؟".

فيما اتهم "منتدى عائلات الأسرى نتنياهو بـ "بث الذعر في قلوب الأهالي الذين يعانون أصلًا من عدم اليقين".

كما تساءل في بيان "ماذا قصدتم بـ "أقل".. هل تعلمون شيئًا لا نعرفه؟". وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوضيح تصريحاته وزوجته وتقديم أي معلومات استخباراتية أو جديدة بشأن حالة أولادهم.

ما دفع أحد أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي لاحقا إلى تأكيد وجود 24 أسيرا على قيد الحياة محتجزين في غزة.

كما أكد أن "هذا هو العدد الرسمي الذي قدمه أيضا منسق شؤون الرهائن والمفقودين للوسطاء خلال المفاوضات"، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست".

يشار إلى أن 59 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في غزة منذ تفجر الحرب في 7 أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم قتلى وفق تقديرات إسرائيلية.

بينما لا تزال المفاوضات مستمرة مع حركة حماس عبر الوسطاء من أجل إطلاق سراحهم وتسليم الجثث، من دون التوصل حتى الآن إلى نتيجة.

https://twitter.com/i/status/1917172249829769555