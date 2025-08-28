فيما كان مجلس الامن مجتمعا للبحث في التمديد لليونيفيل، كان حزب الله عبر "كتيبة النساء" المستحدثة بعد "كتيبة الأهالي والأبناء" مصرا على "تهشيل" القوات الدولية.

فقد قام عدد من أبناء الدلافة (قضاء حاصبيا) بمنع دورية لـ"اليونيفيل" من الدخول إلى أودية البلدة بحجّة القيام بعملية تفتيش من دون مواكبة من الجيش اللبناني مرددين عبر نسائهم عبارات "هيهات منا الذلة" و"الموت لإسرائيل".

وقد عمدت النساء إلى إقفال الطريق أمام القوة الدولية بواسطة الحجارة والعوائق، ورفعن صورًا لشهداء المقاومة، مطلقات هتافات أكّدن فيها أنّ "هذه الأرض ستبقى طاهرة ولن تتنجّس".

https://x.com/i/status/1961088324342329655