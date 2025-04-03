أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

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ولم تصدر حصيلة بعدد القتلى والجرحى، لكن أنباء تحدّثت عن مقتل 11 شخصاً وجرح 27 آخرين، دون تأكيد من مصادر طبية أو رسمية.

وأكد تلفزيون "شام" مقتل عدد من الشبّان خلال تصديهم للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى توجه الدفاع المدني لمنطقة الاشتباك لإخلاء الجرحى.

https://twitter.com/i/status/1907576559013151122

وأكدت مصادر محلية انسحاب رتل القوات الإسرائيلية بعد توغلها لساعات في محيط مدينة نوى وبلدة الجبيلية وسدها بريف درعا نحو قاعدة "تل أحمر" قبل دخولها إلى الجولان السوري المحتل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحين أطلقوا النار على جنوده في منطقة درعا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا يشتبكون مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطاري حمص وحماة، ومركز البحوث في دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

https://twitter.com/i/status/1907595001888125078