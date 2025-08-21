نفّذت مخابرات الجيش اللبناني مساء أمس عملية أمنية دقيقة داخل فندق “فينيسيا” في بيروت، أوقفت خلالها الفلسطيني شادي محمود مصطفى الفار، المسؤول السابق في حركة “فتح” في مخيم برج البراجنة، والذي كان قد فُصل من الحركة منذ عدة أشهر، وهو ملاحق بعدة مذكرات قضائية.

وبحسب المعطيات، فقد جرى فصل الفار من حركة “فتح” بداية شهر تموز الماضي، إثر تمرده على قرارات السلطة الفلسطينية ورفضه قرارات رئيس السلطة محمود عباس والتعيينات الجديدة التي أقرتها السلطة في صفوف سفارتها ومكاتب الحركة في لبنان.

وعلى خلفية هذا التمرد، تمت مداهمة مكتبه في المخيم وطرده منه منتصف الشهر نفسه بعد رفضه تسليمه، إلى أن تم توقيفه مساء أمس داخل الفندق.

وتشير المعلومات إلى أن عملية التوقيف جرت بطريقة مُحكمة، وجاءت في إطار سلسلة إجراءات تنفذها مخابرات الجيش لتعزيز الأمن، ومتابعة الأشخاص الملاحقين قضائياً والمتورطين في قضايا أمنية حساسة.

https://twitter.com/i/status/1958423151945150863

المصدر: ليبانون ديبايت