عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة للاستماع الى خطة الجيش اللبناني بملف حصرية السلاح، افيد مساء اليوم عن تجمع شبان على متن دراجات ناريّة، تحت جسر المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، رفضاً لتسليم سلاح.

وجالت مسيرات كبيرة شوارع الضاحية الجنوبيّة، وحمل المُشاركون أعلام "حزب الله"، وصور الأمين العام الراحل السيد حسن نصرالله.

توزايا، افادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي انّ الجيش اللبناني رفع جهوزية واتخذ إجراءات أمنية إضافية تزامنا مع اجتماع الحكومة غدا.

