مرة جديدة، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لعادته المتكررة، من خلال مصافحة غريبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

https://twitter.com/i/status/1977763279809192193

جاء ذلك خلال لقاء ترامب بماكرون، في شرم الشيخ، قبل انطلاق قمة السلام وإنهاء الحرب في غزة، مساء الإثنين.

وبعد المصافحة الأولية، أمسك ترامب بيد ماكرون، قبل أن يعتصرها بقبضته، بينما بدا عدم الارتياح على الرئيس الفرنسي أمام عدسات الكاميرا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها ترامب على مصافحة ماكرون بهذه الطريقة، حيث سبق أن قام بحركة مماثلة مرتين في السابق.

في ديسمبر 2024، وخلال اجتماعهما في باريس عادت طريقة مصافحة ترامب لإثارة الجدل حيث يتعمد المصافحة بقوة ورفع يده لأعلى بشكل لافت، الأمر الذي يعتبر البعض محاولة لإظهار الهيمنة.

وسبق ذلك مصافحة شهيرة بين ترامب وماكرون عام 2017 حاولا خلالها شد يد بعضهما البعض لقرابة نصف دقيقة.