وَقع حادث مروع في كاليفورنيا بالقرب من تقاطع طريق ساحل المحيط الهادئ وشارع هنتنغتون، في هنتنغتون بيتش، حيث أصيب خمسة أشخاص على الأقل السبت إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" الأميركية، وقع الحادث بعد الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ (الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) خلال فعالية "سيارات ومروحيات على الساحل". ويُعدّ هذا الحدث تجمّعاً شهيراً للسيارات الفاخرة والنادرة والمروحيات، بالقرب من الشاطئ.

وانتشرت مقاطع فيديو للحادث وثّقها عدد من رواد الشاطئ، حيث أظهرت لحظة فقدان قائد المروحية السيطرة عليها، ممّا أدّى إلى دورانها بسرعة، قبل سقوطها باتجاه الأرض.

وقد علقت المروحية بعد تحطّمها بين أشجار النخيل على الشاطئ.