استأنف الأمن العام اليوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال إلى وطنهم، بعد فترة انقطاع عن "العودة الطوعية" التي كانت تُنفّذها مديرية الأمن العام قبل سقوط نظام الاسد وفق سجلات محددة، وقد أفادت مصادر مطلعة بأنّ عملية ترحيل واحدة ستتم بشكل أسبوعي.

واصطفّت حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها يحمل لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، أمام معبر الزمراني في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، لتبدأ بعد ذلك 80 عائلة سورية بالتوجه تدريجيّاً نحو قرى القلمون الغربي (فليطا، المعرّة، رأس المعرة، يبرود، قارة والجراجير) داخل الأراضي السورية، تحت إشراف مديرية المخابرات والجيش اللبناني ومندوبين عن المفوضية السامية للاجئين.

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