إقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين حفل عشاء حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار أعضاء حكومته في مطعم بواشنطن العاصمة، على مقربة من البيت الأبيض.

الحدث الذي شارك فيه نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هغست، ووزير الخارجية ماركو روبيو، خُصّص لاستعراض جهود الإدارة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في العاصمة.

لكن نشطاء من مجموعة CODEPINK قاطعوا الاجتماع بهتافات "حرروا فلسطين" و"حرروا واشنطن"، متهمين ترامب بـ"ترويع المجتمعات في واشنطن" و"ترويع غزة".

ووصف المتظاهرون ترامب بهتلر مرددين: "ترامب هو هتلر عصرنا"، فيما تجمع آخرون خارج المطعم.

شكّل هذا العشاء ظهوراً علنياً نادراً للرئيس في واشنطن منذ بداية ولايته الثانية.

https://twitter.com/i/status/1965577567957897574