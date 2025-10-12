بعد تصعيد إسرائيلي لافت خلال الساعات الـ24 الماضية، بدءاً من الغارات العنيفة على منطقة المصيلح فجر السبت، واستهداف سيارة على طريق بلدة برج قلاوية جنوبي لبنان، خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم، ليزعم أنّ "الجيش قضى على أحد عناصر حزب الله في برج قلاوية، والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية للتنظيم في جنوب لبنان".

ونشر أدرعي مشاهد جوية تُظهر لحظة الاستهداف.

وأضاف عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا في جنوب لبنان".

وقال: يواصل حزب الله محاولاته لإعادة إعمار بنى تحتية معرّضاً سكان لبنان للخطر ومستخدماً إيّاهم دروعاً بشرية"، معتبراً أنّ "محاولات إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان تُشكّل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

https://twitter.com/i/status/1977229193265008709