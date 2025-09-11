كشفت صور اليوم الخميس، عن ظهور بعض قادة حماس المستهدفين في الضربة الإسرائيلية على قطر وذلك أثناء تشييع قتلى الهجوم على الدوحة.

وبينت الصور كل من القيادي في حماس أسامة حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق وحسام بدران بعد استهداف العاصمة القطرية.

ونعت حركة حماس اليوم نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين في الهجوم. وأكد القيادي في حماس، فوزي برهوم، في خطاب الخميس، أن زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا بالهجوم الإسرائيلي في قطر.

وكانت حماس أعلنت رسميا أن الغارة التي استهدفت قياداتها في قطر فشلت وإن خمسة قتلوا في الغارة بينهم نجل القيادي في حماس خليل الحية.

في حين ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الغارات على الدوحة استهدفت كل من خليل الحية رئيس الحركة في غزة ، خالد مشعل، موسى أبو مرزوق ، زاهر جبارين ، محمد درويش، حسام بدران، نزار عوض الله.

بينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إلى أن المؤشرات تتصاعد بفشل اغتيال قادة حماس في قطر، مشيرة بالقول إلى أنه من غير المرجح اعتراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفشل العملية في الدوحة.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، إنه من المحتمل أن هجوم قطر لم يحقق النتيجة المرجوة.

يذكر أن إسرائيل كانت نفذت الضربة المفاجئة، يوم الثلاثاء، على العاصمة القطرية، بينما كان قادة كبار من حماس مجتمعون (بينهم خليل الحية، أبرز قياديي الحركة في الخارج ورئيس وفدها في محادثات وقف إطلاق النار)، من أجل البحث في سبل التسوية، وسط مساعي الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.

فيما أكدت حماس لاحقا أن "الهجوم فشل وأن أيا من أعضاء الوفد لم يُقتل"، لكنها أكدت مقتل ستة أشخاص بينهم نجل الحية ورئيس مكتبه.

https://twitter.com/i/status/1966157828462170360