نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مشاهد للغارات التي شنّها سلاح الجوّ الإسرائيلي، ليل الجمعة -السبت، على سوريا والتي أشرف عليها قائداً سلاح الجو والقيادة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنّ "الجيش هاجم الليلة الماضية من خلال 12 طائرة حربية عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا، ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جوّ".

وأكد أنّ "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ليتمتع بحرية العمل الجوي وذلك بهدف تحقيق مهامه ولإزالة كل تهديد في المنطقة".

وفي هجوم إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، شنّت الطائرات الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم، غارات على ثلاثة مواقع في محافظة حماة، بحسب ما أفادت "القناة 13 الإسرائيلية".

واستهدف الهجوم مقرّ اللواء 47، وهو قاعدة عسكرية لنظام الأسد، في ريف حماة الغربي.

https://x.com/i/status/1918653676282957883