المركزية- استهدفت فجر اليوم مسيرة اسرائيلية سيارة رابيد في حي الفيلات بالقرب من جامع الأمام علي في المدينة مما أدى احتراقها ومقتل صاحبها.

وافيد ان الغارة استهدفت خالد الأحمد ابن الأستاذ أحمد الأحمد وهو في العقد العشرين من عمره و ينتمي لحركة حماس ومن سكان مخيم المية ومية.

وعلم ان الأحمد كان في طريفه إلى الجامع لاداء صلاة الفجر.

ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط شهيد".

ونعت حركة حماس في بيان "القائد القسامي المجاهد المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر" الذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم الأربعاء 9 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 7 أيار 2025م. إننا إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى."