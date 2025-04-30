لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصاً مصرعهم في حريق اندلع في فندق بمدينة كالكوتا في شمال الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وقال قائد شرطة المدينة مانوج فيرما للصحافيين إنّه "تمّ إنقاذ العديد من الأشخاص من الغرف ومن على سطح الفندق"، مشيراً إلى أنّ الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء أصبح الآن تحت السيطرة بعد أن أسفر عن "مقتل 15 شخصاً على الأقلّ".

وتعتبر حرائق المباني شائعة في الهند بسبب نقص المعدّات اللازمة لمنعها وعدم مراعاة قواعد السلامة كما ينبغي.

من جهتها، أفادت وكالة برس تراست للأنباء الهندية أنّ "العديد من الأشخاص شوهدوا وهم يحاولون الهروب عبر النوافذ والفتحات الضيّقة للمبنى".

وبثّت الوكالة مشاهد للفندق والنيران تلتهمه.



بدورها، قالت صحيفة "تلغراف" الصادرة في كالكوتا إنّ شخصاً واحداً على الأقلّ لقي مصرعه "بعد أن قفز من الشرفة أثناء محاولته الهرب".

https://twitter.com/i/status/1917287590035874097

https://twitter.com/i/status/1917402187300495613