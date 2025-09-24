أفادت معلومات بارتفاع عدد المصابين جراء انفجار مسيرة حوثية في مدينة إيلات إلى 22 شخصاً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن، الأربعاء، أن طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن وسقطت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، صدر إنذار بغارة جوية في إيلات بسبب توغل الطائرة المُسيّرة في المجال الجوي الإسرائيلي.

وصرح الجيش: "بُذلت محاولات لاعتراضها، وتعمل خدمات البحث والإنقاذ حاليا في المنطقة التي سقطت فيها".

ووفقا لموقع "واي نت" الإلكتروني، تحطمت الطائرة المُسيّرة بالقرب من فندق في إيلات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بعدما سقطت الطائرة المسيرة على المدينة المطلة على البحر الأحمر على الحدود مع الأردن ومصر.