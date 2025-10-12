واصل العدو الاسرائيلي ممارساته الترهيبية والاستفزازية ضد الاهالي في منطقة النبطية من خلال ما تبثه محلقاته من عبارات تحريضية.

فبعدما عمدت مسيرة عصر اليوم الى التحليق فوق بلدة يحمر الشقيف وتحريضها ضد منسق تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية المهندس طارق مزرعاني وبثّت عبر مكبّرات الصوت رسائل تحريضية جاء فيها: "المهندس طارق مزرعاني يستمرّ في مؤامراته ولا يحق له الرجوع حتى يتم الإعمار"، عاودت محلقة مساء اليوم الى التحليق فوق بلدة النبطية الفوقا على علو متوسط وقامت ببث عبارات تحريضية وترهيبيبة بعودة الحرب على المنطقة، ويدعو التسجيل الصّوتي الأهالي إلى طرد "حزب الله" من القرى كي لا تعود الحرب.

وبالتزامن سجل تحليق مكثف للطيران المسير المعادي فوق العديد من البلدات في منطقة النبطية.

كما افيد بتحليق مسيرة اسرائيلية فوق بلدات الدوير، حاروف، تول وزبدين، وهي تبث أصوات ضجيج وصفير فقط.

ولاحقا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة اسرائيلية تحلق مجددا فوق بلدات الدوير، حاروف وتول، وهي تبث عبارات تحريضية ضد منسق تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية المهندس طارق مزرعاني، كما تبث أصواتا شبيهة بالطيران الحربي والاسعافات لتوتير المواطنين.

ومجددا افيد مساء بأن مسيرة معادية تحلق فوق عدلون والقرى المجاورة في قضاء الزهراني وتبث عبارات تحريضية ضد المهندس طارق مزرعاني كما تصدر اصواتا تهويلية شبيهة بالطيران الحربي.