شهدت مدينة طرابلس صباح اليوم عملية أمنية نفذتها فرقة "السوات" التابعة للشرطة القضائية وذلك بعد رصد وتعقّب دقيق لأحد المطلوبين ويدعى "ن.ر".

وقد اندلع اشتباك مسلح عنيف واخذ ورد من داخل شقة في منطقة طريق المئتين، حيث كان عدد من المطلوبين يتحصنون بداخلها.

الاشتباك تخلله إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط جريح وصفت حالته بالحرجه تم نقله الى مستشفيات المنطقة بواسطة فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر.

وافادت معلومات عن سقوط شهيد وجريح من القوى الامنية في الاشتباك المسلح فجر اليوم مع مجموعة من المطلوبين في طرابلس.

‎وبعد أكثر من ساعتين من المواجهات، تمكنت القوى الأمنية من توقيف 3 أشخاص، فيما قام المطلوب الأساسي بتسليم نفسه لاحقًا، وتم اقتياد الجميع إلى التحقيق.

‎يُذكر أن المطلوب ملاحق بمذكرات عدلية تتعلق بإطلاق نار وجرائم قتل.

https://twitter.com/i/status/1938830174037975435