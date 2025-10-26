وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الماليزية للمشاركة في أعمال قمة "آسيان"، وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُظهر ترامب أثناء رقصه خلال مراسم استقباله في كوالالمبور إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

كذلك، شهد ترامب مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية، وقال في كلمة له: "نجحنا في إنهاء الصراع وأهنئ القادة على اتفاق السلام".

وأضاف ترامب: "نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا بإنهاء الصراع العسكري بين تايلاند وكمبوديا، وسنعلن عن اتفاقات تجارية مع البلدين".

وتابع: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي"، مشدّداً على أنّ "هدفنا وقف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار".

من جهته، أشار رئيس الوزراء الماليزي خلال مراسم توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا، إلى "أنّنا نعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركيّة لتحقيق السلام".

كذلك، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستوقّع اتفاقية معادن حيوية مع ماليزيا خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

