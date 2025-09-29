المركزية- نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة على بلدة عيترون ما أسفر عن إصابة مواطنيْن.

فيديو: https://twitter.com/i/status/1972576545857532375

ايضا، سجلت غارة على منطقة "الشمسية" في سحمر – البقاع الغربي، واستهدفت حفّارة وأدّت إلى مقنل سائقها.

كما نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة صهريج لنقل المياه على طريق بلدة النبطية الفوقا ، وافيد عن سقوط ضحية.

ولاحقا، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدت اليوم إلى الحصيلة التالية: شهيد في سحمر،شهيد في النبطية الفوقا وجريح في عيترون.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بان العدو الاسرائيلي استهدف عصر اليوم، أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بقذيفة ضوئية.

كما افادت باندلاع النيران في منطقة التيارات بين بلدتي يارون ورميش، جراء إلقاء العدو الاسرائيلي للقذائف المضيئة.

وسجل مساء اليوم تحليق مسير فوق البابلية وتفاحتا والجوار على علو منخفض.

كما سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق عدد من المناطق اللبنانية.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ، سُجل تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق بلدات الغسانية كوثرية السياد والخرطوم.

وسُجل صباحاً تحليق للطيران المسير على علو منخفض وبشكل مكثف فوق منطقة الزهراني.