تسلل أشخاص خلسة إلى دار بلدية رأس بعلبك وخربوا محتويات المطبخ ، وبعد التحقيق عرفوا بأنهم مجموعة أولاد من التابعية السورية وتسلمتهم مخابرات الجيش للتحقيق معهم.

وكانت المعلومات أشارت الى إقدام مجهولين، ليل الأربعاء، على اقتحام مبنى بلدية رأس بعلبك في البقاع الشمالي، حيث قاموا بتحطيم محتويات المكاتب وإلحاق أضرار جسيمة بالأثاث والتجهيزات الإدارية.

وفور وقوع الحادث، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، كما بدأت بملاحقة الفاعلين لتحديد هويتهم وتوقيفهم.

وعملت الأجهزة المختصة على رفع الأدلة من موقع الاعتداء، وسط استنكار واسع من أبناء البلدة لما جرى.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية على قدم وساق لكشف ملابسات الحادث، في حين لم تُعرف بعد دوافع هذا الاعتداء أو ما إذا كانت هناك خلفيات محددة تقف وراءه.