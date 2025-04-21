شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عكار العتيقة الملازم الشهيد محمود زيتون الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الفضية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته عكار العتيقة، حيث أُقيم التأبين في جبانة البلدة بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: "نلتقي في وداع رفيق سلاحنا الملازم الشهيد محمود زيتون الذي طالما كان مدافعًا عن لبنان وحاميًا لأهلِه إلى جانب سائر رفاقه في وحدات الجيش، وها هو اليوم يرتقي إلى سماء الخلود شهيدًا مقدامًا، بعدما ضحى بحياته في معرض أداء الواجب الوطنيِّ والمهمة المقدسة".

كما شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة حزرتا – زحلة المعاون الأول الشهيد علي أحمد الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة البرونزية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته حزرتا، حيث أقيم التأبين في جبانة البلدة بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: "لقد اختار علي طريق الشرف والتضحية والوفاء عن رغبة واقتناع، متطلّعًا إلى خدمة بلده وصون كرامته وسلمه الأهلي. ومن المؤكّد أنَّ مفهوم الاستشهاد في سبيل الوطن ظلَّ حاضرًا في وجدانه منذ انخراطه في صفوف المؤسّسة العسكريّة، تمامًا كما هو حاضر في وجدان رفاقه ممّن سلكوا درب الأبطال دفاعًا عن لبنان في وجه الأعداء، ولا سيّما العدو الإسرائيلي".

وفي الإطار عينه، شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بلاط - مرجعيون الرقيب الأول الشهيد جودات نورا الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام مستشفى الشيخ راغب حرب - النبطية، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة البرونزية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته بلاط، حيث أُقيم التأبين في جبانة البلدة بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: "نجتمع لوداع رفيق سلاحنا الرقيب الأول الشهيد جودات نورا، الذي جسّد خلال حياته قِيَمَ الوطنيّة والمناقبيّة والإخلاص للجيش والولاء للبنان، وجسّدَ في شهادته التضحية القصوى بعد أنْ اختارتْهُ السماء ليكون في مصافّ مَن سبقوه من الشهداء الأبرار".