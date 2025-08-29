المركزية - شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في تشييع الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي في المستشفى العسكري المركزي.

ونعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ 28 / 8 /2025 جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة.

وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

* الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.

- من مواليد 9 / 1 /1996 داريا – الشوف.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 14 / 11 /2016.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة داريا - الشوف، حيث يقام المأتم.

* المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.

- من مواليد 21 / 7 /1980 تربل - زحلة.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 7 / 4 /2001.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله 6 أولاد.

سينقل الجثمان من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة شهابية الفاعور – زحلة، حيث يقام المأتم.