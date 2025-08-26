صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /8/ 2025، وضمن إطار مكافحة المخدرات وملاحقة العصابات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي - بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، تجري متابعة الموضوع لتوقيف أفراد العصابة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.