Aug 26, 2025 4:50 PMClock
عدل وأمن
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بوادي بعلبك

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 26 /8/ 2025، وضمن إطار مكافحة المخدرات وملاحقة العصابات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي - بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، تجري متابعة الموضوع لتوقيف أفراد العصابة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

