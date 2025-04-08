قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بجولة في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، ونشر مجموعة من الصور له خلال الجولة.

وفي منشور له على تلغرام قال أدرعي: "جولة في الجنوب السوري حيث تنتشر قواتنا في منطقة التامين الدفاعية المتقدمة داخل الأراضي السورية، بهدف منع التهديدات المحتملة وضمان أمن مواطني إسرائيل".

وأضاف: "وجودنا في هذه المنطقة يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا".

وتابع أدرعي أنه "لا نية لنا بالتدخل في النزاع الداخلي، لكننا لن نتسامح مع أي تهديد لأمن إسرائيل".