المركزية - هزّت حادثة غامضة صباح اليوم الأربعاء منطقة الروشة في بيروت، بعدما تم الإبلاغ عن وقوع حادث سير، قبل أن تتكشف تفاصيل صادمة تشير إلى جريمة قتل مدبّرة.

وفي التفاصيل، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن عناصر الدفاع المدني تلقّوا بلاغًا في ساعات الصباح الأولى عن حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة في منطقة الروشة، ما أسفر عن سقوط ضحية.

لكن المفاجأة كانت لدى وصول العناصر إلى المكان، حيث تبيّن أن الأمر لا يتعلق بحادث سير عادي، بل بجريمة قتل واضحة المعالم. فقد تبيّن أن سائق الدراجة النارية تعرض لإطلاق نار مباشر من داخل سيارة، وأُصيب أقلّه بثلاث طلقات نارية في ظهره، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وعلى الفور، قام عناصر الدفاع المدني بنقل الجثة إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث جرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

كما حضرت القوى الأمنية إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية مطلق النار والدوافع الكامنة وراء هذا العمل الإجرامي.