نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، قرابة السابعة والثلث من مساء اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا احراج علي الطاهر الواقعة عند الاطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا.

والقت الطائرات المغيرة عددا من صواريخ جو ارض احدث انفجارها دويا تردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية وتعالت سحب الدخان الكثيف.

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس"، أن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت قبل قليل على منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية”.

وتابع عبر منصة “إكس”، “وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. ويواصل جيش الدفاع العمل على إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

هذا، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي مساء اليوم على علو منخفض جدا في أجواء النبطية والجوار.

كما حلقت مسيرات فوق انصارية والزهراني وعدلون والجوار على علو منخفض.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سقطت محلقة معادية على سطح مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، وحضرت عناصر من القوى الامنية ونقلتها من المكان الى مركز عسكري لبناني.

كما افادت المعلومات بسقوط محلّقة اسرائيلية في مدينة الخيام.

وحلّق الطيران الاستطلاع الاسرائيلي صباحا فوق النبطية كما فوق حومين التحتا وحومين الفوقا على علو منخفض .